Norge møter slovenerne borte i Uefas nasjonsliga i fotball lørdag. Det er Haaland-stoff nesten over alt i slovenske medier for tiden.

En av Slovenias største aviser, Delo, forteller om detaljstyrte økter der Haaland får mye oppmerksomhet. Slovenernes landslagssjef Matjaž Kek har drillet lagets defensiv i flere dager allerede.

– Han ønsker å smi sammen et forsvar som skal stå imot «de laserstyrte missilene» Haaland har i beina. Hvem skal stoppe snikskytteren Haaland?, skriver Delo.

Slovenia ligger nederst på tabellen med to poeng på fire kamper, men Norges landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot at det bli en «enkel» oppgave for hans lag. – Vi har ingen andre illusjoner enn at dette kommer til å bli en veldig, veldig tøff bortekamp, sa Solbakken til NTB tirsdag.

Slovenia holdt Norge til 0-0 i Oslo i juni. Kek håper samme oppskrift skal rekke til et godt resultat også på hjemmebane.