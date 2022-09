Uaktuelt å prioritere Serbia-kampen: – Vi vil vinne begge

Norge møter Slovenia borte lørdag og Serbia hjemme tirsdag. Den siste kampen virker på forhånd som den klart viktigste, men spillerne lar seg ikke blende.

– Det er ikke verre enn å gå ut og vinne begge kampene, sier Mohamed Elyounoussi til NTB.

– Da slipper vi å tenke på hvordan det går i andre kamper. Det har vi ikke god erfaring med fra i fjor, med Nederland-kampen der vi var opptatt av hvordan det gikk med Tyrkia. Vi har alt i egne hender, og det er bare å gå på banen og gjøre jobben selv.

I avgjørende VM-kvalifiseringskamp i fjor høst håpet de norske forgjeves på tyrkisk tap som kunne hjulpet laget videre, og endte selv med sitt første bortetap på nesten tre år da Nederland vant 2-0 etter sene scoringer. Dermed var VM-drømmen knust.

Mye i potten

Lørdag går de norske på banen i Ljubljana i visshet om at en seier ikke vil endre betingelsene for storkampen mot Serbia med mindre Sverige tar poeng i Beograd senere samme kveld. Om Norge tar flere poeng mot Slovenia enn Serbia tar mot Sverige, vil Norge være gruppevinner allerede lørdag.

Uansett hvordan det går i lørdagens to kamper, vil norsk poeng mot Serbia på Ullevaal tirsdag gjøre Ståle Solbakkens lag til gruppevinner. Det gir opprykk til A-divisjonen, seeding på nivå to i trekningen av EM-kvalifiseringen og en garantert ekstrasjanse til EM-plass om kvalifiseringen ikke krones med hell.

– Begge kampene er like viktige for oss. Vi har lagt grunnlaget, og vi vil avslutte med stil. Seks poeng er det vi sikter mot, sier Moi, som har lagkameratene med seg.

Enige

– Vi tenker kun på å vinne begge kampene. Vi vet at vi er et så godt lag at vi kan gjøre det. Det har vi vist tidligere også, og det er vårt mål, sier Kristian Thorstvedt til NTB.

– Vi respekterer begge motstanderne, men vi går inn med mål om å vinne begge kamper, sier Kristoffer Ajer.

– Den første kampen er viktig uansett. Så vet vi at uavhengig av hvordan det går der så kan vi avgjøre mot Serbia. Vi tar Serbia når vi er ferdige med Slovenia, sier Ørjan Nyland.

Mohamed Elyounoussi er brukbart fornøyd med formen selv om han fortsatt venter på sitt første målpoeng i Premier League denne sesongen.

– Sesongstarten har vært fin. Jeg spilte ikke første kamp, men har spilt alle siden da. Målpoeng tar litt lenger tid før det kommer. Jeg har vært fryktelig nær, med redning på strek, og assist skulle jeg også hatt. Forhåpentligvis kommer det snart, sier han.

Det store målet

Han sier ikke nei til noen målpoeng under landslagssamlingen.

– Det hadde ikke vært dumt. Som angrepsspiller blir du alltid vurdert ut fra det du gjør i målstatistikk, men jeg er fornøyd med det jeg leverer utenom. Jeg legger ned mange meter for laget og gjør jobben som kreves av meg, sier han.

Moi er veldig innstilt på at Norge skal innkassere gruppeseieren og legge til rette for en vellykket EM-kvalifisering som ender med plass i sluttspillet i Tyskland i 2024.

– Ja, absolutt. Dette er en gjeng som har vært sammen over tid. Vi kjenner hverandre veldig godt på og utenfor banen, og det bidrar til at man gleder seg til samling. Vi merker at det er trøkk og entusiasme, og vi vil avslutte med stil for å nærme oss det store målet vårt.