Benitez snakker ut om Everton-fiaskoen – mener fortiden i Liverpool sto i veien

Benitez ble ansatt som Everton-manager i juli 2021. Seks måneder med svake resultater senere var han ferdig i den blåe delen av Merseyside. I evalueringen av hva som gikk galt, peker han på en spesifikk ting.

Hans tidligere forhold til byrival Liverpool var en akilleshæl, sier han i et intervju med Sky Sports. Benitez ledet blant annet de rødkledde til Champions League-trofeet i 2005 og hadde lenge etter sin avgang en høy stjerne i klubben.

– Da Everton tilbudte meg jobben, visste jeg at det kom til å bli vanskelig med tanke på Liverpool, så jeg gjorde kanskje ikke så mange endringer som jeg skulle ønsket, sier spanjolen.

Han sier at han tidlig merket at det måtte forandringer til, men at han slet med å ta avgjørelsene.

– Jeg fant ut at jeg trengte å gjøre endringer, men jeg kunne ikke gjøre dem med en gang siden jeg hadde vært i Liverpool. Jeg ønsket ikke at Everton skulle tenke at «her kommer han inn og skal endre hele klubben», sier Benitez og legger til:

– I en annen klubb hadde jeg gjort dem, men i Everton kunne jeg ikke det.