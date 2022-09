Rekordmange Formel 1-runder neste sesong

Formel 1-kalenderen for 2023-sesongen ble bekreftet på bilsportforbundets (Fia) nettsider tirsdag.

– Det er ytterligere bevis på at sporten ekspanderer globalt. Jeg er veldig glad for at vi kan ta Formel 1 inn i den nye æraen, sier Fia-president Mohammed Ben Sulayem om 2023-sesongen.

Monaco, som det i år har versert rykter om at skulle forsvinne fra Formel 1, er med. I årets sesong skal det kjøres 22 løp, men til neste år skal den nye banen i Las Vegas inn på kalenderen.

Til neste år skal det også igjen kjøres løp i Kina etter at den har vært utenfor i forbindelse med koronapandemien. Sist gang det ble kjørt løp der var i 2019. Da vant Mercedes-fører Lewis Hamilton.

2023-sesongen starter i Bahrain og avsluttes i Abu Dhabi. Det har vært standard de siste sesongene. Las Vegas kommer inn og er den neste siste runden av sesongen.

I tillegg til Las Vegas skal det arrangeres ytterligere to runder i USA. Miami er først ut i runde nummer fem før Austin er det femte siste VM-løpet.