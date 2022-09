Det opplyste Ståle Solbakken på en pressekonferanse mandag.

– I og med at vi tar inn 26-27 spillere hver gang, blir det veldig mye på to behandlere. Vi har også vært på søken etter en tredje behandler, sa landslagssjefen.

– Så har Erling kommet med det geniale forslaget til meg at han har en veldig god behandler. Nå har jeg snakket veldig mye med han den siste uke. Derfor har vi tatt inn en tredje behandler, i hvert fall på midlertidig basis, tilføyde han.

Jobber med hele troppen

Solbakken understreket samtidig at Pafundi ikke skal jobbe utelukkende med Haaland.

– Det er selvsagt ikke tilfeldig at han kommer fra Manchester City og at Erling er en del av det, men han jobber med de andre spillerne også. Han er ikke kun Erlings mann inn her, sa han.

Pafundi har jobbet med norske syklister før og har jobbet i Manchester Citys Premier League-tropp siden høsten 2016. Han var tilknyttet Skys sykkellag i seks sesonger før det.

På mandagens pressekonferanse ble landslagssjefen også utfordret på hvordan Manchester City har matchet Haaland.

– Det har de styrt veldig, veldig bra. Jeg ble nesten litt bekymret i den siste Wolverhampton-kampen da han løp rundt på 3-0 og kjefter og smeller for at han ikke får ballen. Jeg ropte «ro ned, Erling» foran TV-en. Det kommer viktigere kamper, smilte Solbakken.

Varsler mye spilletid

På spørsmål om planen er å bruke Haaland mest mulig i de kommende nasjonsligakampene mot Serbia og Slovenia, lød svaret:

– Det er i hvert fall helt sikkert.

Han er heller ikke overrasket over at nordmannen har bøttet inn mål. Haaland står med 14 scoringer etter ni kamper for City.

– Jeg tror det blir lenge til vi slutter å bli forbauset over det Erling gjør, sa Solbakken.