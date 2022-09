Ødegaard forblir i landslagstroppen tross skadetrøbbel: – Det er ikke over

Ødegaard sto over Arsenals Premier League-kamp mot Brentford søndag. Han mistet deler av oppkjøringen til oppgjøret på grunn av en leggskade.

Landslagssjef Ståle Solbakken orienterte om status for Ødegaard på en pressekonferanse på Ullevaal stadion mandag. Der sa han at Ødegaard stiller på samling.

– Situasjonen med Martin er sånn at han måtte gi seg på siste trening før Brentford-kampen. Det er ingen alvorlig skade. Han kommer til å bli frisk veldig fort, så spørs det når han blir frisk, sa Solbakken.

– Han er sendt til noen scanninger i London som man skal ha svar på. Hvis de er OK, tester han seg om ikke så lenge. Samtidig er det dumt å teste for tidlig, fortsatte landslagssjefen.

Optimist

Han er optimistisk med tanke på å ha landslagskapteinen tilgjengelig.

– Det er ikke over, dette. Jeg har ikke gitt opp det. Overhodet ikke. Jeg blir overrasket om han ikke spiller for oss i løpet av denne samlingen, sa Solbakken.

Han åpner samtidig for at Ødegaard slutter seg til landslagssamlingen for å bidra rundt laget som en ekstra trener.

– Akkurat nå gjør vi det som er lettest for Martin. Ikke noe reising. Vi har god dialog med Arsenal, sa Solbakken.

Dersom Ødegaard kommer på banen i begge landskampene, vil han stå med 45 A-landskamper. Han debuterte i august 2014.

Pedersen-trøbbel

Ødegaard er ikke den eneste skadebekymringen landslagssjef Solbakken har foran de kommende kampene. Feyenoord-proffen Marcus Holmgren Pedersen sliter med en vond tå.

– Han har ei tå som ikke er bra. Han har karantene i den første kampen, men den gangen han hadde på hotellet i stad, tilsier at han ikke trener på noen dager. Vi sender han til en scanning, sa Solbakken.

Joshua King var ikke i troppen til Fenerbahçe i helgen, men landslagssjefen sier veteranspissen er klar for full trening senest onsdag. Kanskje allerede tirsdag.

Tabelleder Norge spiller borte mot Slovenia i nasjonsligaen lørdag og hjemme mot Serbia tirsdag neste uke.

Tar Sverige-poeng mot Serbia (lørdag), samtidig som Norge vinner mot Slovenia, vil bety at gruppeseieren er sikret for det norske laget. To norske uavgjortresultater er også tilstrekkelig ettersom Norge og Serbia møtes i den siste kampen.