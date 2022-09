Aursnes fra start for første gang – vant 5-0

Rafa Silva scoret ledermålet alene med keeper etter en snau halvtime, og hjemmelaget økte fire ganger i den andre omgangen, til enorm jubel fra publikum i klubbens storstue.

Rafa Silva hælflikket inn 2-0 og gjorde også 3-0 framspilt av Silva på en lynrask kontring etter hjørnespark for gjestene. David Neres la på til 4-0 etter at Florentino Luis vant ballen høyt på banen, og Julian Draxler satte punktum med et skudd i krysset.

Aursnes spilte hele kampen sentralt på midtbanen. Tidligere har han fått tre korte innhopp i serien og to i mesterligaen.

Benfica topper tabellen med full poengpott etter sju kamper. Laget har vunnet alle de seks kampene Aursnes har fått spilletid i.