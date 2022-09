Son brøt måltørken med hattrick: Tottenham à poeng med City

Seieren tok Tottenham opp i 17 poeng. Det er like mange som tabelltopp Manchester City har håvet inn på sju kamper. Lagene er alene om å være ubeseiret i PL.

Det sto 2-2 til pause, men kort tid etter hvilen mistet Wilfred Ndidi nonchalant ballen på egen banehalvdel. Det ga Rodrigo Bentancur muligheten til å score via stolpen.

Leicester jaget en utligning og satte trøkk på Tottenham, men klappet sammen da Son som innbytter fikk inn sin første av tre scoringer for kvelden med underkant av 20 minutter igjen. Sørkoreaneren feide ballen vakkert i mål fra 18 meter.

Prikkskyting

Scoringen kom kjærkomment. Son var den spilleren i Premier League med flest avslutninger uten nettsus før lørdagens oppgjør. I sluttminuttene viste han igjen prov på prikkskyting da han gjorde 5-2, og like etter var hattricket i boks.

Den siste scoringen gikk inn via Leicester-keeper Danny Ward. Assistentdommeren vinket med flagget for offside, men en VAR-sjekk viste at Sons bakromsløp var perfekt timet.

– Det var en tøff kamp på 3-2, og i Premier League vet du aldri hva som kan skje. Jeg ville gjøre mitt beste for laget, og jeg er glad vi vant før landslagspausen, sa Son til Sky Sports.

– Jeg har vært dårlig til å avslutte denne sesongen, men jeg visste at målene ville komme til slutt. Jeg var ikke bekymret, la han til.

Sist sesong ble Son delt toppscorer i Premier League med Liverpool-stjernen Mohamed Salah. De stoppet begge på 23 mål.

Dødballer

Leicester fikk en pangstart i London. Etter seks minutter la Youri Tielemans ballen i mål fra straffemerket. Hugo Lloris reddet det første forsøket, men gjestene fikk en ny sjanse siden Spurs-keeperen hadde hoppet ut fra streken.

Dødballer har vært et mareritt for Leicester i lang tid, og trenden fortsatte da Harry Kane headet inn 1-1 etter en corner. Hjørnespark lå også bak 2-1-målet til Eric Dier. Han forlenget Ivan Perisics ball i lengste hjørne etter en halvspilt omgang.

Få minutter før pause var lagene like langt. James Maddison la pent på 2-2, men nok en gang skulle Leicester stå tomhendt igjen.

Leicester ligger helt sist med ett poeng. Sensasjonsmesterne fra 2015/16-sesongen står med seks strake tap og har sluppet inn hele 22 ligamål hittil i høst.