Idrettsforbundet ber myndighetene om å inkludere gass i støtteordningen og forlenge perioden

Regjeringen meldte fredag kveld at man vil foreslå at strømstøtten til idrett og frivillighet økes til 90 prosent over 70 øre per kWt. Dette skal gjelde perioden oktober til november.

– Vi er glade for at regjeringen ser behovet for en bedre strømkompensasjonsordning og håper selvsagt at Stortinget vil slutte opp om denne forbedringen, skriver Norges idrettsforbund og legger til ønske om ytterligere forbedring på to områder.

– Det er cirka 130 idrettslagseide anlegg som bruker gass som energikilde og som ikke er inkludert i ordningen. Med dagens gasspriser er disse lagene i en svært vanskelig situasjon, og alternativene de står overfor er en nedstenging eller en kraftig økning i treningsavgifter, skriver NIF og ber Stortinget om å inkludere gass i ordningen.

Forutsigbarhet

Idrettsforbundet ber også om at økningen til 90 prosent gjøres gjeldende i hele perioden for tilskuddsordningen, det vil si til mars neste år.

– Spesielt januar til mars er krevende energimåneder for idretten, og vi ber om en utvidelse av tidshorisonten for å skape forutsigbarhet, skriver NIF og legger til at man forutsetter at ordningen forlenges utover mars dersom behovet fortsatt er der.

Dialog

– Ettersom vi ikke vet hva vinteren vil bringe, holder vi døren åpen for at det kan komme situasjoner som vil kreve en ytterligere forbedring av tilskuddsordningen. Vi har et sterkt ønske om at Storting og regjering følger utviklingen nøye sammen med oss i frivilligheten, fortsetter NIF og sier seg glad for respons, dialog og engasjement i møtet med beslutningstakerne.

Brevet er stilet til Stortinget ved familie- og kulturkomiteen, finanskomiteen, energi- og miljøkomiteen, samtlige partier og til regjeringen ved kulturdepartementet. Det er undertegnet av idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas.