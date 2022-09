– Du kan se hvordan inflasjonen påvirker alt. Energipriser, råvarer og jeg tror det neste som vil ramme oss er lønnsinflasjonen, sier Aston Martins finansdirektør Robert Yeowart til Financial Times.

Formel 1-lagene konkurrerer over hele verden og har enorme kostnader tilknyttet å transportere førere, ansatte og racerbilene mellom de ulike kontinentene.

F1-lagene har imidlertid også en annen utfordring. I fjor ble det innført et kostnadstak på 145 millioner dollar, snaue 1,5 milliarder norske kroner, i et forsøk på å få mer rettferdige betingelser ettersom noen lag hadde budsjetter på opp mot 400 millioner dollar.

I juli ga imidlertid Det internasjonale bilsportforbundet klarsignal for et økt budsjett på 3,1 prosent to de neste årene.

Flere lag har imidlertid allerede implementert restriksjoner for å oppfylle de opprinnelige kravene og mener derfor at de nå har havnet i en klemme.

– Det eneste riktige er å bli mer fleksibel på dette taket i forbindelse med store utfordringer, sier Yeowart.