Alcaraz tapte første kamp som verdensener

Mens Casper Ruud vant klart i sin Davis Cup-kamp fem dager etter US Open-finalen mot Alcaraz, måtte den spanske 19-åringen se seg slått av canadiske Felix Auger-Aliassime, som vant 6-7 (3-7), 6-4, 6-2.

Roberto Bautista-Agut hadde vunnet den første singlekampen, og med seier ville Alcaraz ha sikret seieren for Spania. I stedet utlignet Auger-Aliassime før han også spilte double med Vacek Pospisil og sørget for at Canada vant 2-1.

– Felix er et beist, fysisk og mentalt. Han er en av de beste i verden, sa Alcaraz, som er tidenes yngste verdensener.

– Jeg kom ikke hit i god fysisk forfatning. Det var en tøff dag, men jeg må gratulere ham med en utrolig kamp.

Publikum i Valencia jublet for Alcaraz gjennom hele kampen, men 13.-rangerte Auger-Aliassime lot seg ikke affisere og halte seieren i land.