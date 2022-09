Premier League-publikum hedret dronningen – sjokkvending av Fulham

En scoring av Jacob Ramsey i første omgang ga Aston Villa 1-0-seier over et Southampton-lag med Mohamed Elyounoussi fra start, men det var Fulham som stjal overskriftene med sin lynkjappe vending til 3-2-seier i Nottingham.

Hjemmelaget ledet 1-0 etter Taiwo Awoniyis scoring etter corner i det 11. minutt, men i det 54. minutt kom utligningen da Tosin Adarabioyo nikket inn et hjørnespark for gjestene. Litt over fem minutter senere sto det 1-3.

Først sendte João Palhinha et distanseskudd i krysset, så leverte også Harrison Reed et ustoppelig skudd. Lewis O'Brien skapte spenning igjen, men utligningen kom aldri.

– Fra første fløyte i sesongens første kamp har vi vært i angrepsmodus. Vi har gjort det vanskelig for de store også. Det er en god følelse i klubben, og manageren fortalte oss i pausen hvordan vi kunne skade dem, sa Reed til Sky Sports.

Fulham klatret med de tre poengene forbi nærmeste nabo Chelsea opp til 6.-plass i Premier League, mens Nottingham Forest går inn i helgen med bare Leicester bak seg på tabellen.

Sliteseier

I Birmingham tok Aston Villa en etterlengtet seier etter at et sjansefyrverkeri like før pause endte med scoring.

Først satte Philippe Coutinho keeper Gavin Bazunu på en stor prøve med sitt hodestøt. På hjørnesparket nikket Ollie Watkins fra kort hold, men Buzunu refleksreddet og slo ballen opp i tverrliggeren. Returen ble dårlig klarert, og Ramsey kunne knalle ballen i mål via tverrliggeren.

Bortsett fra de få sekundene var det lite å glede seg over, men det brydde ikke VIlla-kaptein John McGinn seg om.

– Vi har fått kritikk for manglende kampvilje, men i dag kriget vi om hver ball. Det var ikke vakkert, men det føles bra, sa han til Sky Sports.

Ville slått av

– Om jeg hadde sett kampen på TV, ville jeg nok slått av, men det ble en viktig seier. Nå blir det litt lettere å reise på landslagssamling, slo skotten fast.

– Spillet vil bli bedre, men i dag handlet det om poengene, samstemte manager Steven Gerrard overfor BBC, mens Southampton-manager Ralph Hasenhüttl slet med å finne noe positivt å si.

– Det var en kamp som ikke hadde mye med fotball å gjøre, sa han til BBC.

Moi ble byttet ut i det 79. minutt. Han var på banen da publikum etter 70 minutter hedret dronningen med applaus og sang. Det var bestemt på forhånd og skal gjennomføres på alle arenaer denne helgen.

Både i Nottingham og Birmingham var det bred oppslutning om gesten.

13 timer i kø

Fredag kveld ble det også kjent at David Beckham sto i kø 13 timer for å vise dronningen den siste ære ved kisten. Den tidligere landslagskapteinen stilte seg i den over sju kilometer lange køen klokka 02.15 natt til fredag og var framme ved den avdøde dronningens kiste 15.15.

Forrige helg ble alle fotballkamper i Storbritannia utsatt på grunn av dronningens død. De to kampene fredag var de første Premier League-kampene siden Elizabeth døde.

– Man må alltid vise dronningen respekt, og nå er landet i sorg, sa Beckham.