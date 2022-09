Ruud og Durasovic overlegne i Davis Cup – Norge leder 2-0 over India

Dermed leder Norge 2-0 etter første dag og trenger bare én seier lørdag for å sikre plass i neste års kvalifisering til hovedturneringens gruppespill.

32-årige Prajnesh Gunneswaran, nummer 335 på verdensrankingen, var ingen målestokk for den norske verdenstoeren. Ruud vant som han ville med sifrene 6-1, 6-4.

Durasovic er bare nummer 224 på rankingen, men han var like overlegen mot 276.-plasserte Ramkumar Ramanathan. Den kampen endte 6-1, 6-4. Nøyaktig samme sifre, altså.

Ruud spilte 62 minutter før seieren var klar, Durasovic var på banen 76 minutter.

– Det var en tøff match mot en spiller som server veldig bra, særlig i 2. sett. Jeg tok den seriøst, for det kommer ikke mye godt ut av å slappe av for mye, sa Ruud til VG TV.

– Det var en deilig følelse å være på banen. Jeg servet ganske bra i dag, sa Durasovic.

Ingen av nordmennene fikk servebrudd mot seg i fredagens kamper.

Kjempestart

Ruud brukte bare 21 minutter på å vinne kampens fem første game. Så greide Gunneswaran omsider å vinne et servegame, men Ruud servet hjem det første settet til 6-1.

Neste sett fikk inderen lov til å lede en kort stund etter at han innledet med å holde serven. Så oppnådde han deuce i Ruuds serve, men nordmannen halte gamet i land og brøt deretter til 2-1-ledelse. Gunneswaran greide å holde serven tre ganger til, men etter en drøy time var Ruuds seier i boks.

Så sent som søndag spilte han finale i US Open og ga den nye verdenseneren Carlos Alcaraz kamp om seieren.

– Det var litt tungt å komme i gang onsdag. Jeg har kjent meg friskere enn da, men jeg har fått noen gode netters søvn og kommet ut av jetlag. Nå er jeg motivert. Det er viktig å representere Norge på en god måte, sa Ruud til VG TV.

Han satte pris på å spille foran et stort publikum.

Første gang

– Det er første gang jeg har spilt på en slik stadion og med slik stemning her i Norge. Vi fikk det ikke til i Oslo i denne omgang, for Jordal Amfi var fullbooket, men da stilte Lillehammer opp, og det er hyggelig at så mange har tatt turen, sa Ruud.

Durasovic brøt til 3-1 i første sett og så seg ikke tilbake på vei mot en overbevisende settseier. I det andre settet brøt han til 2-1 og løste deretter alle prøvene motstanderen satte ham på. Han avsluttet kampen med et ess.

Lørdag er det double og to nye singlekamper i Håkons Hall. Første lag til tre seirer sikrer plass i kvalifiseringen til hovedturneringens gruppespill.

Taperen må spille kvalifisering om å beholde plassen på nivået under verdensgruppa.