Svensk ekspert om effekten av Haalands vanngrep: – Ikke nødvendig

Det er i Viaplay-dokumentaren «Haaland: Valget» at Haaland forteller om grepet han har tatt rundt vann. Der viser han fremgangsmåten som benyttes for å filtrere vannet som tappes fra kjøkkenkranen.

– Jeg har begynt å filtrere vannet. Jeg tror det er veldig nyttig for kroppen, så derfor gjør jeg det, sier Manchester City-stjernen.

I et intervju med den svenske avisen Expressen er den svenske drikkevannseksperten Birger Wallsten mer enn tvilende til effekten. Han jobber for Svenskt Vatten.

– Nei, vannet skal være såpass bra at det ikke er nødvendig. Også i Tyskland og England, sier han og legger til at vannet i Storbritannia skal være akkurat like bra som i Sverige.

På spørsmål fra Expressen om Haalands tro på at filtrering er bra for kroppen kan være hypotetisk, svarer Wallsten:

– Jeg vil si at det er veldig hypotetisk. I alle fall når det gjelder bakterier, men visse er jo litt hypokondrisk anlagte. Det finnes firmaer som selger slike ting i Sverige, ekstra filtreringsskraner som man kan sette på.

Han avviser bestemt at filtrering er nødvendig.

– Nei, virkelig ikke. Men om det føles bra for enkelte, kan man vel gjøre det. Det kan snarere være sånn at man tar bort noen nyttige salter som kroppen trenger. Det er ikke noe man trenger å gjøre. Vannet skal være godkjent både ut fra et bakterie- og kjemisk synspunkt, sier Wallsten.