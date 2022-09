Norske «Gekko» kan bli verdensmester – solid ledelse før finalehelgen i Italia

Da kjøres sesongens to siste VM-løp i italienske Ponte di Legno. Haga leder med 21 poeng sammenlagt foran avslutningshelgen, der det skal kjøres om maksimalt 40 poeng.

– Det er en ganske stor ledelse, og vi håper selvfølgelig at han skal ta dette hjem. Men det skal kjøres først, og vi har sett at selv små feil kan gi veldig store utslag på resultatlisten, sier hans far og manager Martin Haga.

Helt siden han var 13 år har «Gekko» jobbet målbevisst for å bli verdensmester. At han har diabetes type 1, gjør at han må være nøye i hverdagen.

– Jeg har aldri tenkt på meg selv som annerledes eller at jeg er syk. Jeg har alltid både tenkt og opplevd det sånn at bare jeg behandler meg selv og sykdommen min riktig, så er jeg minst like frisk som alle andre. Det er nok ikke sikkert at dette er likt for andre diabetikere, men for meg har det vært sånn, sier trialføreren.

Trial er kort forklart en motorsykkelsport som går ut på å kjøre i vanskelig terreng uten å sette føttene i bakken.

– Jeg satte meg et mål da jeg var 12,5 år sammen med juniorlandslagssjefen, der målet var å bli verdensmester i 2020. Alt jeg har gjort siden, har vært rettet mot å nå det målet. Jeg klarte det ikke i 2020, men nå er det innen rekkevidde i 2022, og det avviket tenker jeg at er til å leve med, fortsetter Haga.

Han topper VM foran spanjolen Pablo Suares før de avgjørende løpene. Haga, som ble europamester i fjor, satser å bli løftet fram av norsk støtte i finalehelgen.

– Det blir nok et ganske bra norsk publikum denne helgen. Jeg ser fram til å ha mange norske supportere på løpet, og jeg skal kunne bidra til at de får en god opplevelse.