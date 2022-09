Definitivt VM-nei fra fotballforbundet

– Vi har bestemt oss for å ikke reise. Vi hadde vedtak på tinget om at vi skulle delta om vi kvalifiserte oss. Nå som vi ikke er kvalifisert, har vi tatt en runde på det i styret. Vi kommer ikke til å ta noen oppdrag i VM. Det er ingen boikott, men det har vært så problematisk over lang tid at vi ønsker å sette press og ikke være til stede, sier fotballpresident Lise Klaveness til NTB.

Hun bekrefter at det også gjelder A-landslagssjef Ståle Solbakken.

NFF har i lang tid vært kritisk med tanke på flere forhold i Qatar og engasjert seg aktivt i arbeidet med å sikre gjestearbeidernes rettigheter og tatt opp situasjonen for LHBTQ-personer.

Norges A-landslag har ikke deltatt i et sluttspill siden EM i 2000.