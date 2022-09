Vetlesen sentral da Glimt vant i europaligaen: – Han har et høyt toppnivå

Det er imidlertid før Arsenal og PSV Eindhoven har møttes. Den kampen ble utsatt som følge av dronning Elizabeths bortgang og skal spilles i midten av oktober.

Torsdag sørget et selvmål fra Ole Selnæs og et praktangrep som ble avsluttet av Hugo Vetlesen for at Glimt vant kampen og tok sin første trepoenger i årets turnering. Glimt styrte kampen men brukte noe tid på å komme skikkelig i gang. Adriàn Guerrero scoret målet for Zürich.

Vetlesen var svært god for de gulkledde torsdag.

– Vi hadde en god prat i pausen om hva vi måtte rette på. Vi måtte heve tempoet og det synes jeg vi gjord i store deler av annen omgang, sa Vetlesen til Viaplay.

Kjetil Knutsens menn er dermed ubeseiret foran storkampen mot Arsenal på bortebane i neste runde. Den spilles 6. oktober i den engelske hovedstaden.

Selvmål

Glimt hadde Ola Solbakken tilbake etter skade i torsdagens kamp. Vingen, som før kampen ikke hadde spilt siden 4-1-seieren over Sarpsborg 9. juli, ble kastet rett inn i startoppstillingen.

Trønderen leverte godt på kanten og skapte flere gode Glimt-sjanser.

– Hugo har vært god for oss i hele år. Vi vet hva vi får og han har også utviklet det defensive. Han har et høyt bunnivå og vi har alltid visst at han har et høyt toppnivå. Det ser vi i dag, sa Solbakken om Vetlesen.

– Han har et høyt internasjonalt nivå. Det er godt å ha deg tilbake, Ola, sa Vetlesen om lagkameraten.

Etter en jevnspilt kamp kom ledermålet ni minutter ut i annen omgang. Selnæs var uheldig og stanget ballen i eget mål på Patrick Bergs hjørnespark. Ulrik Saltnes gikk opp foran Selnæs og forstyrret landsmannen såpass at han ikke greide å klarere.

Praktmål

Kun minutter senere doblet Vetlesen ledelsen etter et vakkert angrep. Glimt rullet flott opp og ballen gikk ut til Solbakken på kant. Han slo en presis ball inn i feltet der Vetlesen løp inn 2-0-målet.

I etterkant fortsatte Glimt å styre og kunne ha scoret flere mål. Med ti minutter igjen sendte Guerrero av gårde et kremmerhus som fant det lengste hjørnet bak Glimt-keeper Nikita Haikin. Guerrero vendte opp i feltet og bøyde ballen i mål.

Det ga Zürich håp, men til tross for at de hadde mye ball og skapte gode sjanser, holdt Glimt unna og kunne juble for seier.