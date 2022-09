Tennisstjernen Roger Federer legger opp på toppnivå

Det opplyser sveitseren på sin Instagram-konto torsdag.

Han har 20 Grand Slam-titler på merittlista og er en av tennissportens største profiler gjennom tidene.

Federer skriver at han også i framtiden vil spille tennis, men at det ikke er aktuelt å delta i turneringer på ATP-touren.

– Som dere alle vet har de siste årene skapt utfordringer for meg med skader og operasjoner. Jeg har jobbet hardt for å komme tilbake i konkurranseform, skriver sveitseren.

– Men jeg kjenner også min egen kropps grenser og kapasitet, og beskjeden har i det siste vært helt klar. Jeg er 41 år gammel, jeg har spilt mer enn 1500 kamper i løpet av 24 år, legger han til.

Debut i 1998

Federer skriver videre at tennissporten har behandlet han sjenerøst, mer sjenerøst enn han hadde drømt om.

– Og nå må jeg erkjenne at det er på tide å avslutte min aktive karriere, skriver veteranen.

Federer fikk sin debut på ATP-touren på hjemmebane i Gstaad i 1998. Året etter ble han den yngste spilleren rangert blant de 100 beste i verden.

I 2000 var han i en ATP-finale for første gang, og året deretter kom den første tittelen i Milano.

Nå er den fantastiske karrieren altså over.

Takker kona

– Dette er en bittersøt beslutning, for jeg vil savne alt touren har gitt meg. Men samtidig er det så mye å feire. Jeg ser på meg selv som en av de heldigste menneskene i verden, skriver han torsdag.

– Jeg ble gitt et spesielt talent for å spille tennis, og jeg fikk gjøre det på et nivå jeg aldri hadde forestilt meg, og mye lenger enn jeg hadde trodd, legger han til.

Firebarnsfaren sender en stor takk til kona Mirka, foreldrene og sin søster gjennom karrieren.

Han har spilt inn 127,5 millioner dollar i karrieren, rundt 1,2 milliarder norske kroner.

I april opplyste Federer at han skulle stille i ATP 500-turneringen på hjemmebane i Basel i slutten av oktober. Den turneringen har Federer vunnet ti ganger tidligere, men årets utgave går nå uten ham.

Følelse av undring

Federer viste fra ung alder at han ønsket å bli tennisspiller. – Da kjærligheten min til tennis startet, var jeg en ung gutt i hjembyen min Basel. Jeg pleide å se på spillerne med følelse av undring, skriver 41-åringen.

– De var som giganter for meg, og jeg begynte å drømme. Drømmene førte til at jeg jobbet hardere, og at jeg begynte å tro på meg selv, fortsetter han.

Samtidig signaliserer han at det kan være aktuelt med en karriere innen tennissporten når den aktive delen nå er over.

Casper Ruud uttalte seg til TV 2 om Federer og mulig karrierestopp så sent som onsdag.

– Det er ekstremt trist. Man må akseptere at det skjer en dag, men jeg håper det ikke skjer helt enda, sa nordmannen til kanalen.