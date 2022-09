Klaveness bekymret: Har rapporter om massedeportasjoner i Qatar

Hun roper varsku om utviklingen i landet som skal arrangere fotball-VM for menn i november og desember:

– Vi vil (i møtet med utenriksministeren, red.anm.) løfte konkrete bekymringer vi har nå, for eksempel om vanskene vi har med å få pålitelig informasjon om status på bakken i Qatar og rapporter om manglende lønnsutbetalinger og massedeportasjon av arbeidere, skriver Klaveness i en SMS til NTB.

Fotballpresidenten viser blant annet til rapporter fra Migrant Rights og Amnesty, samt til samtaler med bygningsarbeidernes organisasjoner.

Klaveness kritiserte som fersk fotballpresident i mars den qatarske VM-komiteen og Fifa for ikke å gjøre nok for å få til en bedring av forholdene for menneskerettighetene i Qatar. Særlig oppmerksomhet var rettet mot forholdene for landets mange gjestearbeidere og forholdene de jobber under.

Senere har hun og andre europeiske fotballedere engasjert seg aktivt i arbeidet med å sikre gjestearbeidernes rettigheter og tatt opp situasjonen for LHBTQ-personer.

Qatar har lovet bedring og blant annet vist til konkrete reformer for gjestearbeiderne, som at de ikke lenger må ha tillatelse for å slutte eller bytte arbeidsgiver.

Flere rapporter har imidlertid sådd tvil om gjennomføringen og håndhevingen av reformene.