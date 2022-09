Spydspissen scoret i det 84. spilleminutt og ble matchvinner hjemme mot Borussia Dortmund.

Etter en sjansefattig omgang var det gjestene som kom best ut fra garderoben. Marco Reus la et nydelig innlegg inn i boksen, hvor Jude Bellingham lå og lusket. Unggutten smatt fram og headet Dortmund i ledelsen etter 57 minutter.

Ti minutter før full tid utlignet vertene da John Stones banket til fra 16-17 meter og limte ballen i nettaket. Fire minutter senere steg Haaland til værs og karatesparket inn 2-1-målet.

Det holdt for vertene som hadde snudd kampen på fire minutter og sikret seg tre nye poeng i Champions League-gruppespillet.

Eventyrlig start

Haaland ble kjøpt til Manchester City fra nettopp Borussia Dortmund i sommer for cirka 600 millioner kroner. Prisen ligger bare på cirka 60 prosent av Haalands antatte verdi og skyldes en klausul i kontrakten med den tyske klubben.

22-åringen fikk en drømmestart i Manchester City da han debuterte i Premier League med måldobbel på West Ham. I etterkant har han notert seg med to hattrick og totalt ti mål på seks kamper i den engelske ligaen.

Nordmannen gjorde også to mål da han CL-debuterte for City borte mot Sevilla forrige tirsdag. Totalt står nordmannen med 13 mål på ni kamper for de lyseblå.

Topper gruppe G

I den andre kampen i gruppe G ble det 0-0 mellom danske FC København og spanske Sevilla. Danskene fikk juling av Borussia Dortmund i Tyskland da de tapte 0-3 i den første gruppespillskampen.

Manchester City topper gruppen tre poeng foran Dortmund. FCK og Sevilla følger på plassene bak. City møter København i de to neste gruppespillskampene i CL 5. og 11. oktober. Før det skal de møte Wolverhampton og erkerival Manchester United i Premier League.

I den engelske ligaen ligger Manchester City på 2.-plass bak serieleder Arsenal. «The Gunners» topper tabellen med 15 poeng, ett mer enn City på de seks første serierundene.