Ruud foran India-duellen i Davis Cup: – Et høydepunkt uansett utfall

Ruud er på lag med Viktor Durasovic, Lukas Hellum Lilleengen, Herman Høyeraal og Simen Sunde Bratholm.

Snarøya-gutten tapte finalen i Grand Slam-turneringen US Open for spanske Carlos Alcaraz i helgen. Han kommer inn i turneringen i kjempeform og gleder seg til kampene mot India.

– Davis Cup med gutta er et høydepunkt i året uansett utfall av kampene. Det er sosialt og det er gøy å være på et lag og kjenne på lagfølelsen. Vi håper vi kan vinne og feire en god seier til helgen, sa Ruud.

Hvis Norge slår India, blir det mulighet til å kvalifisere seg til det høyeste nivået neste år. Det omtales av mange som «tennis-VM». Nå er Norge på nivået under.

– Målet vårt er å komme til verdensgruppen. Det hadde vært veldig gøy for spillere og trenere, sa Ruud.

– Jeg tror mulighetene er ganske gode. De har et relativt solid lag, men det har vi også. Det blir spennende, sier Viktor Durasovic til NTB.

Lagkaptein Anders Håseth er klar på at hans lag kommer inn i turneringen i godt slag.

– Jeg er trygg på at de kommer til å gi alt for Norge. Casper har vist at han er i bra form og Viktor har spilt bra i det siste, sa kapteinen.

Kampene mot India spilles fredag og lørdag.