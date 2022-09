Eckhoffs forfall bekreftes av Norges Skiskytterforbund. Hun har stått over landslagsaktiviteter en periode for å komme seg til hektene etter en lang OL-sesong og koronasykdom.

I sommer måtte hun dra i nødbremsen etter at kroppen ga tydelige signaler om at den trengte hvile.

– Totalbelastningen har vært for stor i en periode, så jeg trenger litt mer tid til å komme meg igjen. De siste årene har kostet ekstremt mye, og selv om jeg er veldig motivert for å fortsette karrieren min, er jeg ennå ikke helt klar for å satse maksimalt, sa skiskytterstjernen i en uttalelse i begynnelsen av august.

– Tiril trenger fortsatt hvile, men er motivert, trener og blir fulgt godt opp av trenerteamet, sier landslagssjef Per Arne Botnan foran NM i rulleskiskyting kommende helg.

– Skikkelig vondt

Så sent som for to dager siden satte 32-åringen ord på egen situasjon på sin Instagram-konto.

«Vel, jeg gikk på en smell i våres. Det var skikkelig vondt. Trodde jeg var en udødelig toppidrettsutøver, men realiteten er at jeg kun er et vanlig menneske», skrev Fossum-løperen.

«Nå jobber jeg meg sakte, men sikkert fremover, og håper jeg klarer å komme tilbake i skiskyttersporet», fortsatte hun.

Eckhoff reiste hjem fra Beijing-OL med tre medaljer. Det ble gull på den blandede stafetten, mens det på fellesstarten og jaktstarten ble henholdsvis sølv og bronse. 32-åringen har åtte olympiske medaljer og ti VM-gull på sin merittliste.

Bakken og Røiseland syke

Til NM i Telemark kommer heller ikke Marte Olsbu Røiseland, Tarjei Bø eller Sivert Guttorm Bakken.

Røiseland har pådratt seg en mindre infeksjon og skal ikke konkurrere hardt. Bakken har en betennelse på hjerteposen og venter på grønt lys for å komme seg tilbake til konkurranser og tøff trening.

– Sivert er veldig sulten på å konkurrere, men vi er nødt til å avvente til nivåene hans er der de skal være, sier Botnan.

Bøs forfall er av den mer gledelige sorten. Han skal bli far for første gang og blir hjemme i påvente av fødselen.