Klæbo har fortsatt smerter – håper å være skadefri i løpet av oktober

Soldier Hollow, USA 20220910. Johannes Høsflot Klæbo trener på høyder over 2 000 meter i Soldier Hollow i USA. Foto: Haakon Klæbo / NTB Foto: Haakon Klæbo / Ntb / NTB