Målshow og full opprykksfest for Brann – KFUM snublet i tetstriden

Brann har for lengst sikret returbilletten til øverste nivå i norsk fotball, men mandag skulle eventyrsesongen klubbens spillere er i ferd med å levere markeres i egen storstue. Feiringen ble av ypperste merke.

– Vi har Norges beste supportere. Det er vel dette man drømte om som liten gutt, å stå foran disse og spille fotball, sa Sivert Heltne Nilsen til Discovery.

– Helt fantastisk. Bergen er «passion», og Bergen er lidenskap. Det er kjekt å se at spillerne vil score mål og fullføre dette, sa trener Eirik Horneland.

Tabelljumbo Grorud havnet raskt i trøbbel, og etter hvert rant målene inn i en første omgang Brann dominerte totalt. Frederik Børsting og Mathias Rasmussen scoret to ganger hver, og hjemmelaget ga seg ikke før Grorud-keeper Simen Lillevik hadde plukket seks baller ut av nettet.

Etter pause satte Bård Finne inn 7-0 på straffe.

Mathias Rasmussen er nå toppscorer i 1. divisjon denne sesongen. Han står med 13 fulltreffere, én mer enn Jonatan Braut Brunes.

– I dag er det utrolig gøy. Fantastisk ramme for å spille en fantastisk kamp. Det er en fantastisk følelse å endelig score to mål. Det har blitt mye ett og ett mål, sa Brann-profilen til Discovery i pausen.

Jager poengrekord

Med seieren fortsetter Brann jakten på poengrekorden på nest øverste nivå i norsk fotball. Den har Aalesund, som endte på 79 poeng i 2019. Brann har nå 66

Bergensklubben har i tillegg muligheten til å ta målrekorden til Bodø/Glimt fra 2017 på 83 mål. Den synes definitivt å stå for fall. Etter mandagens seier har Eirik Hornelands mannskap scoret 76 full treffere i inneværende sesong.

For Grorud ser veien til fornyet kontrakt i 1. divisjon lang ut.

– Dette er blytungt. Vi blir rett og slett rundspilt. Vi må bare steppe opp. Det er ikke mye annet å si, sa forsvarsspiller Fabian Østigård Ness i pausen.

Svært tungt ble det også for KFUM mandag. Oslo-klubben var serietoer før bortekampen innendørs mot Kongsvinger. Der havnet laget til Jørgen Isnes i trøbbel. Adem Güven scoret én gang i hver omgang i Kongsvingerhallen, før Mathias Bringaker la på til 3-0 etter 80 minutter. Et selvmål signert vertene sørget for at oppgjøret endte 3-1.

På tampen fikk i tillegg KFUM-profilen Filip Delaveris direkte rødt etter en episode med Kongsvingers keeper.

Azemi og Orban kombinerte

Med seieren sørget KIL, som har heng på kvalikplassene på tabellen, for at Stabæk nå innehar den andre direkte opprykksplassen til Eliteserien. Bærumsklubben gjorde nemlig jobben og slo Raufoss 2-0 mandag.

Nigerianske Gift Orban satte inn den første scoringen drøyt midtveis i første omgang etter et flott Stabæk-angrep. Fitim Azemi la til rette for spissen, og etter pause var rollene byttet om da Azemi doblet til 2-0 alene med keeper.

Seieren betyr at Lars Bohinens menn er foran KFUM på bedre målforskjell når seks kamper gjenstår av årets 1. divisjonssesong.

Kvalikplasserte Skeid kunne skaffet seg ekstra albuerom til Stjørdals-Blink på plassen bak i bunnen av tabellen mandag, men røk på et knepent 0-1-tap for Mjøndalen. Adrian Hansen, sønn av tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen, ble matchvinner.

Dermed har Skeid fortsatt fire poeng til Blink på plassen bak. Mjøndalen er nummer elleve.