Dagligvarekjede fjerner reklameplakater etter kontroversiell Normann-overgang

Normann signerte nylig for den russiske klubben Dinamo Moskva. Det har skapt store overskrifter. Mandag skriver Nettavisen at det kontroversielle klubbvalget nå fører til at Kiwi tar grep.

Normann fronter sammen med kvinnelandslagets Celin Bizet Ildhusøy en reklamekampanje for et av Tines melkeprodukter. Plakatene som viser denne fjernes nå fra butikkene.

– Dette er kampanje som har vært planlagt lenge, og før nyheten om klubbytte ble kjent. Vi har nå besluttet å fjerne plakatene fra våre butikker. Vi har bedt alle butikkene våre om å fjerne plakatene, men det vil nok ta noen timer før det er gjennomført overalt, sier Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Arvin til Nettavisen.

Norges Fotballforbund har besluttet at Normann inntil videre ikke er aktuell for landslagsspill.

Kiwi opplyser at NFF ikke har vært involvert i beslutningen som nå er tatt rundt den aktuelle reklamekampanjen. Samtidig understreker kommunikasjonssjef Arvin at dagligvarekjeden er på linje med forbundet i saken.

Det samme sier Tine.

– Denne kampanjen har både blitt planlagt og gjennomført før Normanns signering og kunngjøringen om at han ikke lengre er aktuell for landslagsspill. Vi stiller oss selvfølgelig bak NFFs vurdering og har i tett dialog med Kiwi bestemt at vi fjerner de plakatene som fortsatt er i butikk, sier pressevakt Tanita Kveinå.

Det er Russlands krigføring i Ukraina som gjør Normanns klubbvalg kontroversielt.