Seieren sendte også den spanske 19-åringen til topps på ATPs verdensranking. Aldri før har førsteplassen vært i hendene til en så ung spiller.

Ruud er nummer to på rankingen som offentliggjøres mandag.

– Jeg vil starte med å sende mine tanker til alle amerikanere som ble rammet i denne flotte byen i 2001 (11. september-angrepene), sa Ruud i et intervju med arrangøren.

Han fikk trampeklapp da han ble annonsert.

– Det er litt skuffende å gå av banen med tap. Men jeg ga alt. Det gjorde han også. Han var litt bedre på de viktige poengene, spesielt i tredje sett, sa Ruud til NTB på pressekonferansen.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd med turneringen. Jeg hadde ikke regnet med å spille om seieren.

– Jeg har fått en drøm oppfylt, sa Alcaraz etter at også han markerte at datoen var 9. september og spesiell for amerikanerne.

Så fikk han seierstrofeet overrakt av den tidligere storspilleren John McEnroe.

Grep

Alcaraz brøt Ruuds serve allerede i game tre. Det førte spanjolen fram til 6–4 i første sett.

Ruud viste nydelig tennis i flere ballvekslinger på vei mot 6-2 i andresettet. Han vant to av Alcaraz' servegame, og spanjolen avslørte tegn på variabelt spill.

Ruud hadde sjansen til å sikre seg sett tre med settballer, men det endte med et tiebreak. Der ble nordmannen spilt av banen og tapte 1-7. På vei fram til 6-6 viste spillerne opp flere fenomenale spillsekvenser på hardcourt-underlaget.

– Det er ikke noen vits å dvele for mye om fortiden, men jeg kommer sikkert til å tenke litt på de to settballene jeg hadde, sa Ruud.

I det fjerde settet var spanjolen bare best og sikret dette i egen serve med 6-3. Han utnyttet den andre matchballen før han la seg ned på ryggen ute på banen. Så fikk han en bamseklem av Ruud ved nettet.

Publikum var med og gispet flere ganger underveis i kampen.

På tribunen satt blant andre Ruuds foreldre og hans kjæreste og fulgte ham i hans andre Grand Slam-finale. Tidligere i år tapte Ruud i Roland-Garros (grus) mot en annen spanjol, Rafael Nadal. Det endte 0-3 i sett.

Hardt

Alcaraz hadde et brutalt program de tre siste rundene før finalen med svært lange kamper og til sammen 13.28 timer på banen. I samme periode var Ruud gjennom 8.56 timers spilletid.

Likevel hadde Alcaraz nok krefter til å holde kvaliteten oppe finalekampen ut.

Alcaraz vant 127 poeng mot Ruuds 122 i løpet av finalen.

Seierherren får 25.5 millioner kroner i premie mens andremann er sikret 12,75.

Det var mange kjendiser på plass blant de 23.000 tilskuerne i Arthur Ashe-stadion i bydelen Queens i New York. De dyreste billettene til finalekampen kostet nesten 100.000 kroner.

Ruud spiller snart Davis Cup for Norge på Lillehammer. Motstander er India med kamper fredag og lørdag.