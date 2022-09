Landesorg stopper helgens kamper i Premier League

Premier League bekreftet utsettelsen av sin 7. serierunde fredag. Det var en ventet avgjørelse. Det blir heller ingen kamper i de lavere divisjonene, melder English Football League (EFL).

– Vi og klubbene vil hedre hennes majestets lange og urokkelige tjeneste for landet vårt, sier Premier League-direktør Richard Masters og fortsetter:

– Dette er en svært trist stund for ikke bare nasjonen, men også for millioner av mennesker som beundret henne over hele verden. Sammen slutter vi oss med dem i sorgen over hennes bortgang.

Storbritannia har gått inn i landesorg som følge av dronningens død. Det påvirker også fotballen og andre idrettsarrangementer. Allerede få timer etter dødsbudskapet meldte England Football League (EFL) at fredagens kamper er utsatt.

Manchester City skulle ha tatt imot Tottenham til toppkamp lørdag kveld. Mange hadde sett fram til Haalands spissduell mot Kane.

Dette er helgens øvrige PL-kamper som utgår:

Lørdag: Fulham – Chelsea, Bournemouth – Brighton, Leicester – Aston Villa, Liverpool – Wolverhampton, Southampton – Brentford.

Søndag: Arsenal – Everton, West Ham – Newcastle, Crystal Palace – Manchester U.

Mandag: Leeds – Nottingham Forest.

Flere engelske lag spilte europacup torsdag kveld. Det ble avholdt et øyeblikks stillhet før 2. omgang i oppgjøret mellom Zürich og Arsenal i europaligaen. Senere på kvelden var det også markeringer før avspark i hjemmekampene til Manchester United og West Ham.