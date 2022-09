FIS avventer koronagrep: – Jobber med forskjellige scenarioer

– Vi jobber med forskjellige scenarioer, men vi må vente til nærmere sesongen for å se hvordan koronasituasjonen har utviklet seg. Da vil vi vite hvilke retningslinjer som gjelder, opplyser FIS-pressekontakt Doris Kallen til NTB.

Tidligere denne uka måtte langrennsløper Julie Myhre forlate høydesamlingen i Livigno i Nord-Italia på grunn av koronasmitte. Det førte igjen til at Marte Skaanes ble holdt i karantene for å være på den sikre siden. Mange steder er situasjonen normal igjen etter noen lange år, men smitten blir aldri helt borte.

– Det har nesten blitt sånn at vi må godkjenne at det er her og prøve å gjøre det vi kan for å unngå det. Vi kommer til å havne i denne situasjonen igjen, at noen rundt oss eller man selv får det. For min del er det fortsatt ikke noe jeg ønsker å få igjen, sier Anne Kjersti Kalvå til NTB.

Kalvå testet positivt for korona før OL og fikk sin drøm spolert i vinter.

Tror ikke det blir som tidligere

FIS kommer til å ha et opplegg for å unngå at eventuell smitte ikke sprer seg under deres arrangementer. Hvordan det blir, får man trolig ikke vite før november.

– Spørsmålet er om man legger seg på et slags testregime og en boble som man har gjort de siste to sesongene. De gjenstår å se. Jeg tror og håper at ikke det blir som det er gjort før, sier landslagslege Ove Feragen til NTB.

Mindre nasjoner har tidligere fortalt om hvor mye det har slitt på økonomien.

– Det er brukt enormt med ressurser på testing. Det har kostet mye penger. Forhåpentlig kan man bruke de ressursene på andre ting, sier Feragen.

November

Utøver Ane Appelkvist Stenseth er spent, men også tilbakelent om hvordan sesongen blir.

– Det blir spennende å se hva de finner ut. Jeg har ikke lagt så mange tanker i det. Vi får høre hva de sier, så får vi ta det som det kommer. Jeg synes iallfall det er veldig behagelig at verden er litt mer tilbake til normalen enn det har vært de siste to årene og man kan leve litt mer fritt.

– Det er heldigvis ikke min oppgave å gruble ut det, smiler hun.

Verdenscupsesongen i langrenn starter i finske Ruka 25. november.

– Det er sannsynlig at vi har mer presis informasjon i starten av november, sier Kallen i FIS.