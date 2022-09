Tap for Hareide i Malmö-comebacket – Tokmac med to mål og assist for Ferencvaros

Portugisernes midtstopper Bruno Rodrigues åpnet scoringsballet etter en halvtime spilt. Tjue minutter før slutt sementerte landsmann André Horta tre poeng fra straffemerket. Jo Inge Berget spilte hele kampen for svenskene.

Tirsdag kveld ble det klart Åge Hareide skal lede Malmö ut sesongen. I slutten av juli fikk lagets tidligere trener Milos Milojevic sparken etter at laget mislyktes i å kvalifisere seg til mesterligaen.

I Budapest herjet Tokmac Nguen for sitt Ferencváros med to mål og en assist da Trabzonspor ble slått 3-2.

Nordmannen scoret et tidlig ledermål på volley. Så leverte han assist til Adama Traoré, som la på til 2-0 selv om lagkamerat Eldar Civic var blitt utvist for farlig spill. Etter at gjestene reduserte, gjorde Nguen 3-1 på straffespark før pause.

Gjestene spilte i overtall i 75 minutter og reduserte igjen i 2. omgang, men greide ikke å utligne. I sluttminuttene trodde Yusuf Yazici at han hadde satt inn 3-3, men målet ble annullert for offside etter VAR-inngripen.

Nguen ble byttet ut kvarteret før slutt, mens Kristoffer Zachariassen spilte hele kampen for Ferencvaros.

Slo Mourinhos lag

En stor kveld ble det også for Aslak Fonn Witry, som spilte nesten hele kampen da hans Ludogorets slo selveste Roma hjemme i Bulgaria. Han var nettopp byttet ut da Nonato scoret vinnermålet i det 88. minutt.

José Mourinhos lag hadde utlignet et par minutter tidligere, men fikk ikke med seg poeng.

For Joshua King ble torsdagens europaligakamp mot Dynamo Kyiv også en hyggelig affære. Nordmannen startet på topp for Fenerbahçe, men var tatt av banen da laget avgjorde kampen på overtid.

Overtidsscoring ble det også for Birger Melings Rennes. Det franske laget slo kypriotiske Larnaka 2-1 på bortebane i europaligaen. Meling spilte en snau time.

Håkon Evjen hjalp AZ Alkmaar til 1-0-seier over ukrainske Dnipro i Slovakia. Kristian Arnstad fikk et kort innhopp da Anderlecht slo Silkeborg 1-0.

Fredrik Ulvestad hjalp Sivasspor til 1-1 mot Slavia Praha, mens Gustav Wikheim og hans Djurgården måtte nøye seg med 0-0 borte mot Shamrock Rovers i Moldes gruppe i conferenceligaen.

Bare nesten

Kristoffer Velde spilte det siste snaue kvarteret da Lech Poznan holdt på å ta poeng borte Villarreal. Francis Coquelin satte inn 4-3 for det spanske laget i 89. minutt.

Marcus Holmgren Pedersen spilte hele kampen, mens Fredrik Bjørkan var ubenyttet reserve da Feyenoord tapte 2-4 for Lazio i Roma.

Julian Ryerson fikk et kort innhopp, mens Morten Thorsby var ubenyttet reserve da Union Berlin gikk på et skuffende hjemmetap mot belgiske Union Saint-Gilloise med 0-1.

Haitam Aleesami spilte hele kampen da Apollon Limassol spilte 0-0 mot Vaduz, mens Mikkel Diskerud og hans Omonoia Nikosia tapte 0-3 hjemme for Sheriff Tiraspol.