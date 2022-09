Jakob Ingebrigtsen suveren: – Er i min beste form noensinne

I fjor ble han knepent slått i Diamond League-finalen. Da vant Cheruiyot med åtte hundredels sekund. Denne gang var kenyaneren sjanseløs.

– Det føles bra. Jeg har kommet på 2.-plass to ganger tidligere, så jeg føler absolutt at det var på tide, men det er stort, sa Ingebrigtsen til NRK.

Han luktet på europarekorden, men måtte nøye seg med årsbeste i verden. Han forbedret sin egn tid fra Lausanne 26. august med tre hundredels sekund.

– Det er litt bittert at sesongen er ferdig når jeg føler meg såpass bra. Jeg har gjort to løp på 3.29 ganske tett på hverandre, uten noe særlig hokus pokus. Det skal en del til for at jeg skal være i samme form neste sommer, sa Ingebrigtsen til NRK og svarte bekreftende på spørsmål om han er i sin beste form noensinne.

– Ja, det føler jeg absolutt.

Utklassing

Ingebrigtsen lå i rygg på fartsholder Matthew Ramsden i 900 meter før han gikk opp i ledelse og dro feltet resten av veien. Cheruiyot var rett bak ham på vei inn på oppløpet, men Ingebrigtsen bare dro fra og utklasset ham.

Cheruiyot har fem finaleseirer i Diamond League, men var sjanseløs mot Ingebrigtsen torsdag. Han ble toer på 3.30,21.

Ramsden satte stor fart og passerte 400 meter på 54,19. Det gikk langsommere på neste 400, og passering 800 meter var på 1.51,41. Ingebrigtsen passerte 1200 meter på 2.48,08.

Realistisk

– For å være helt ærlig var jeg forberedt på at det skulle være lyshare. Jeg fikk beskjed på startstreken at han var haren, sa Ingebrigtsen og ville ikke klage på at han ikke fikk bedre hjelp i jakten på europarekord.

– Man må være litt realistisk og kan ikke ønske seg ting som ikke finnes. Man må nøye seg med hjelpen man får, sa han.

Forrige måned vant nordmannen EM-gull på både 1500 og 5000 meter.

Andreas Thorkildsen (spyd) er eneste nordmann som tidligere har greid sammenlagtseier i en øvelse i Diamond League. Det gjorde han to ganger.