Graham Potter er Chelseas nye manager

Chelsea bekreftet ansettelsen torsdag. Potter har fått en femårskontrakt og leder etter planen laget allerede i lørdagens London-derby borte mot Fulham.

– Jeg er utrolig stolt og begeistret over å få representere Chelsea, denne fantastiske fotballklubben. Jeg gleder meg til å samarbeide med klubbens nye eiere og til å møte og jobbe med spillerne for å utvikle et lag og en kultur som våre fantastiske tilhengere kan være stolte av, sier Potter i en uttalelse.

Engelskmannen hentes etter litt over tre år i Brighton. Der gjorde han underverker for klubben som ligger på fjerdeplass seks kamper ut i den nye ligasesongen. Han takker klubben for å la ham gå til Chelsea.

Potter blir den femte permanente Chelsea-manageren siden 2016.

Attraktiv

Det er særlig spillestilen som har gitt Potter et navn i engelsk fotball. Under hans ledelse ble Brighton et underholdende lag.

– Vi er begeistret over å kunne hente Graham til Chelsea. Han har vist sine evner som trener og innovatør i Premier League, og han passer vår visjon for klubben. Hans ferdigheter gjelder det som skjer både på og utenfor banen, og det vil gjøre Chelsea til en mer suksessrik klubb, sier styreleder Todd Boehly.

Han trente svenske Östersund i årene 2011 til 2018. Han tok klubben fra 4. divisjon til Allsvenskan og vant et cupgull på veien. Best huskes kanskje borteseieren mot Arsenal i europaligaen.

Deretter tok Potter over Swansea. Der ledet han laget i én sesong før ferden gikk videre til Brighton.

Svak start

Onsdag ble Tuchel fjernet som Chelsea-manager etter snaut 18 måneder i jobben. Det skjedde etter 0-1-tapet for kroatiske Dinamo Zagreb i mesterligaen. Tyskeren rakk akkurat å få 100 kamper for London-laget.

Tuchel fikk sparken selv om han hadde meritter (vant Champions League i 2021) og resultater, men en svak sesongstart og angivelige samarbeidsproblemer med Chelseas nye eiere sendte ham ut portene på Stamford Bridge.

Chelsea ligger på 6.-plass med ti poeng.