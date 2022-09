Barcelonas nysigneringer sprudlet mot Viktoria Plzen – Lewandowski med hattrick

– Jeg vet ikke om Robert er Europas beste spiss, men for oss er han den beste. Han er moden og spektakulær. Han er umettelig når det gjelder mål og seirer, men han scorer ikke bare mål, han jobber hardt for laget, sa trener Xavi ifølge uefa.com.

– Vi har aldri tvilt på ham, ikke på grunn av prisen eller alderen. Han er vidunderlig som person, som vinner, som lagkamerat.

Også Franck Kessie markerte seg i sin første CL-kamp for klubben. Han scoret ledermålet i det 13. minutt. Det kom på en corner som Ousmane Dembélé slo mot bakerste stolpe. Jules Koundé headet ballen tilbake mot Kessie, som nikket inn sitt første Barcelona-mål.

Kort tid etter fikk Viktoria Plzen straffe da John Mosquera ble felt av Andreas Christensen inne i 16-meteren. Dommer Lawrence Visser hadde også dratt opp det røde kortet fra lommen. Reprisen viste imidlertid at Mosquera hadde albuet Christensen i ansiktet og at han derfor falt inn i Plzen-angriperen. Lawrence gikk ut og så på VAR-skjermen og endret dermed avgjørelsen til frispark for vertene og gult kort til colombianeren.

Barcelona doblet ledelsen etter 34 minutter. Sergi Roberto spilte opp Lewandowski, som på sitt sedvanlige vis banket ballen ned i hjørnet.

Lewandowski-hattrick

Rett før pause slo gjestene tilbake da Jan Sykora headet inn reduseringen.

Barcelona fant likevel tid, tre minutter på overtid av førsteomgangen, til å øke ledelsen sin igjen. Dembélé slo en crosser inn til Lewandowski, som headet i mål.

Etter hvilen fortsatte Lewandowski målfesten da han ble spilt opp av Ferrán Torres. Polakken fullførte dermed hattricket sitt.

– Min kone har fødselsdag i dag, og hun var her på stadion. Målene var for henne, sa den polske spissen.

Torres viste fire minutter senere at han også kan score mål da Dembélé spilte ham nydelig opp foran mål. Spanjolen banket ballen i nettaket på første touch.

Sane-magi

I samme gruppe fikk Inter store problemer da de tok imot Bayern München i Milano.

Inters sisteskanse Andre Onana hadde vartet opp med flere feberredninger før Leroy Sané endelig fikk satt ballen i nettet bak kameruneren etter 25 minutter. Joshua Kimmich spilte en nydelig langpasning opp til Sané, som tok ned ballen på ett touch, før han banket tyskerne i ledelsen.

Bayern fortsatte å presse på, men måtte likevel gå i garderoben bare ett mål foran.

Etter hvilen fortsatte Sané å leke med Inter-forsvaret da han og Kingsley Coman spilte vegg inne i 16-meteren. Sané sendte ballen i retning mål, og i et desperat forsøk på å prøve å rydde unna sendte Danilo D`Ambrosio ballen i eget nett.

– I dag var intensiteten som jeg ønsker, sa trener Julian Nagelsmann, som kritiserte laget etter 1-1-kampen mot Union Berlin i serien sist helg.

Neste uke kommer Lewandowski tilbake til München som Barcelona-spiller.

– Jeg gleder meg til å se ham igjen. Ikke som motstander, fordi han er veldig god, men som person, sa Nagelsmann.