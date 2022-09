Tuchel ferdig som Chelsea-manager

Sparkingen kom svært overraskende og ble kjent dagen etter at Chelsea tapte 0-1 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i mesterligaåpningen. I Premier League har de blåkledde tatt ti poeng på seks kamper.

Chelsea har de siste ukene fått mye tyn for å spille kjedelig og omstendelig fotball. Det kan ha bidratt til å sende Tuchel ut portene på Stamford Bridge.

Tyskeren ble hentet til Chelsea midtveis i 2020/21-sesongen. Han vant Champions League i løpet av sitt første halvår i klubben. Sist sesong ble det 3.-plass i serien og finaletap på straffer for Liverpool i både ligacupen og FA-cupen.

Amerikanske eiere

I en uttalelse takker Chelsea for innsatsen Tuchel og hans støtteapparat har lagt ned i løpet av sine 17 måneder i klubben.

«Thomas vil rettmessig få sin plass i Chelsea-historien som en vinner av Champions League, den europeiske supercupen og klubb-VM», står det i en uttalelse.

Chelsea fikk i mai nytt eierskap. Roman Abramovitsj ble tvunget til å selge på grunn av sanksjonene som kom etter Russlands invasjon av Ukraina. Russeren hadde eid klubben siden 2003. Et amerikansk konsortium ledet av Todd Boehly tok over styringen.

Pochettino inn?

I sommer inntok Boehly selv rollen som sportsdirektør og skal ha hatt et svært tett samarbeid med Tuchel om overganger. Derfor kommer avgangen nå svært uventet.

«Nå som det går mot 100 dager siden eiergruppen tok over klubben, føler de nye eierne at det er riktig tidspunkt for en endring», skriver Chelsea.

London-klubben brukte i sommer mest penger av samtlige på overgangsmarkedet. Godt over tre milliarder kroner gikk med på å hente nye spillere.

Mauricio Pochettino topper lista over oddsfavoritter til å erstatte Tuchel. Den tidligere Tottenham-manageren vurderes foran Graham Potter, som for tiden gjør underverker i Brighton.