Haaland herjet i CL-debuten for City: – Utrolig nese for mål

Nok en gang fant Haaland nettmaskene i en debutkamp. Jærbuen greide det også i sin første Premier League-opptreden og viste samme egenskap i Salzburg (Østerrike) og Borussia Dortmund (Tyskland).

Tirsdag gikk det 20 minutter før Haaland-showet var i gang. Han løp seg fri og plasserte en ball fra Kevin De Bruyne i et tomt Sevilla-bur på hel volley. Målet kom etter et strålende City-angrep.

– Han er som et dyr inne i boksen. Ustoppelig, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i direktesendingen.

25 på 20

Halvveis ut i andre omgang gjorde Haaland enkelt 3-0 på en keeperretur. I forkant var han sentral i det oppbyggende spillet.

Ni minutter tidligere hadde Phil Foden doblet Citys ledelse fra 15 meter etter en lur skuddfinte. På overtid satte Rúben Dias inn gjestenes fjerde nettkjenning.

Hattrick ble det ikke på Haaland. City-manager Pep Guardiola tok ham av banen med vel 20 minutter igjen. Med oppvisningen i Spania tok Haaland seg opp i 25 scoringer på 20 oppgjør i Champions League.

– Jeg tror antall mål han har hatt her, er ganske likt med hans tidligere klubber. Han har en utrolig nese for mål. Han kunne scoret både to eller tre til. Han må bare fortsette slik, sa Guardiola om Haaland etter kampen.

Målmaskin

Spissen har bergtatt engelsk fotball og står med hele ti scoringer på sine seks første Premier League-kamper. Nå er han også godt i gang i verdens gjeveste klubbturnering.

– Han er en målmaskin. Jeg tror alle visste det fra før. Det kommer ikke til å bli annerledes hos oss. Vi skaper mye, og jeg tror det var derfor han valgte oss. Vi skal forsøke å gi ham målene han ønsker, sa De Bruyne til TV 2 etter Citys solide start på mesterligasesongen.

Sevilla framsto tamt på eget gress. La Liga-laget har også kommet skjevt ut i hjemlig serie med kun ett poeng på fire kamper.

Tidligere på kvelden vant Borussia Dortmund 3-0 over FC København i egen storstue. Neste uke får Haaland besøk av gamleklubben i Manchester, men før det skal City ut i storkamp mot Tottenham. Den spilles også på hjemmebane.