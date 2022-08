Molde beholdt luken på tabelltoppen – slo et Sarpsborg i fritt fall 4-1

Glimts seier over Jerv lørdag ble raskt og greit utlignet av serielederen søndag. Tobias Heintz ordnet 1-1 for bortelaget etter 24 minutter, men et selvmål og rødt kort gjorde veien til poeng vanskelig for sarpingene.

Etzaz Hussain, Ola Brynhildsen og Magnus Grødem scoret Moldes mål i tillegg til at Jørgen Horn headet en ball i eget nett. Danske Anton Skipper ble utvist for andre gang denne sesongen.

Sarpsborg har fått fem røde kort til nå i år. 4-3-seieren over Sandefjord 3. juli er sist det ble poeng for Sarpsborg, som ligger på kvalifiseringsplass og har fem poeng mer enn Jerv på plassen under.

Gledelig for Molde-fansen er at Brynhildsen er tilbake i slag. Onsdag scoret han to mål da Molde sikret spill i conferenceligaen. Søndag scoret han sitt fjerde mål for sesongen etter ha slitt med skade.

Lørdag er det toppkamp i Bodø når Molde kommer på besøk. De blåkledde kan ta et stort steg mot seriegullet med seier der. Erling Moes mannskap har 15 strake eliteseriekamper uten tap. Sarpsborg i andre enden av tabellen møter HamKam.

Dramatikk

Det ble en svært underholdende første omgang i Molde. Etter 12 minutter fikk Hussain muligheten fra 16 meter. På direkten hamret han ballen lavt i mål.

Halvveis ut i omgangen klarerte Erling Knudtzon ballen rett i beina til Heintz, som rolig og sikkert trillet ballen i mål via stolpen.

Bare minutter senere gjorde Knudtzon opp for seg med et hardt innlegg fra høyre. Midtstopper Horn var ikke i balanse og headet ballen i eget nett.

Like etter var det Horns tur til å rette opp egen feil, men hans heading gikk i stolpen. Så svingte spillet til motsatt halvdel igjen. Skipper felte Brynhildsen like utenfor 16-meteren og ble sendt i dusjen.

Brynhildsen satte inn 3-1 to minutter før pause og sørget for et svært komfortabelt utgangspunkt for blåtrøyene.

Scoring og straffebom

Molde fortsatte i samme tempo etter hvilen. Lekkert spill ga Brynhildsen en ny kjempemulighet, men headingen fra kort hold gikk rett på keeper.

Bortelaget med ti mann etablerte mer spill utover i omgangen og kom til noen muligheter, men uten å få uttelling. Ti minutter før slutt kom spikeren derimot i egen kiste.

Innbytter Grødem brukte fem minutter på å få navnet i målprotokollen. Fra fire meter ekspederte han innlegget til Knudtzon og i mål, og med det var alt håp ute for Sarpsborg.

Grødem lå an til å bli tomålsscorer like før slutt, men brente et straffespark.