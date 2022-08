Tilhengere fra begge lag kom seg gjennom sperringene på de to tribuneseksjonene. I tillegg til slag ble det kastet ting mellom de to grupperingene. Pyroteknikk ble også brukt i kaoset.

– Det er kjedelig. Det burde ikke måtte føre til det. Hammarby trenger AIK, og AIK trenger Hammarby. Det må være en rivalisering, men den må ta slutt på banen og med fans som synger mot hverandre, sa AIKs første målscorer John Guidetti til Discovery.

Etter en snau time plasserte Berisha elegant inn gjestenes andre utligning i kampen. Feilvendt foran mål dempet han en lang ball med brystet, vendte kjapt om og scoret sikkert forbi AIKs keeper Kristoffer Nordfeldt.

Det var rogalendingens fjerde fulltreffer på fem seriekamper siden overgangen fra Viking til Hammarby. Berisha debuterte i svensk fotball 31. juli og har hittil vært en suksess.

Guidetti ga AIK ledelsen etter kun to minutter, men Nahir Besara ordnet 1-1 på tampen av første omgang. Etter hvilen var det Berishas tur til å spolere et AIK-forsprang. Nicolas Stefanelli hadde et kvarter tidligere gitt vertene 2-1.

2-2-resultatet er godt nytt for Per-Mathias Høgmos gulljakt i Allsvenskan.

Hammarby er tabelltoer og fire poeng bak Høgmo-trente Häcken når ti runder gjenstår. Djurgården har én kamp mindre spilt og er bakpå med ytterligere to poeng. AIK er ligafirer og har åtte poeng opp til toppen.