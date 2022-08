Manchester City klarte ikke å score over to kamper mot Crystal Palace sist sesong, men lørdag sørget deres nye norske stjernespiss for 4-2-seier med et hattrick som tar han til toppen av toppscorerlisten. Nordmannen står med seks scoringer i Premier League på fire kamper.

De avgjørende målene var signert Haaland, som befant seg på rett plass til rett tid ved to anledninger i andre omgang, før han på klassisk spiss-vis la på til 4-2. Like etter ble han byttet ut.

Det så lenge stygt ut for City, som ble straffet hardt av Eberechi Ezes presise dødballfot tidlig i kampen. Etter bare fire minutter førte Ezes dødballfot til selvmål fra John Stones og etter 21 minutter kunne Joachim Andersen stange inn en presis innsvinger fra Eze.

Men Bernardo Silva tente håpet for City like etter pause, før Haaland ordnet seier og tre poeng for City, etter poengtap og 3-3 mot Newcastle sist helg.

Haaland får nok en god sjanse til å plusse på målstatistikken allerede onsdag. Da venter nyopprykkede Nottingham Forest.

Effektivt Palace, ineffektiv Haaland

Den kampen blir fort mer komfortabel for Haaland og co. som ble overrumplet av Palace tidlig i kampen.

City-forsvaret klarte ikke å klarere et presist frispark fra Eberechi Eze, som endte i nettet bak Ederson via beinet til John Stones.

City var rystet, men Haaland kom til en mulighet etter et snaut kvarter da han headet utenfor på en corner.

Men der City sviktet på dødball var bortelaget dødelig effektive. Nok en gang ble ballen slått inn presist av Eze og denne gangen kunne Andersen stange inn 2-0.

Som etter åpningsmålet kom Haaland til en scoringsmulighet like etter et baklengsmål. Nordmannen tok med seg ballen forbi Palace-keeper Vicente Guaita etter 24 minutter, men vinkelen ble for spiss til at nordmannen klarte å redusere.

Haaland herjet

Men der Haaland ikke fikk uttelling før pause, var han nådeløs etter hvilen, etter at Bernardo Silva reduserte sju minutter ut i andre omgang.

Barcelona-aktuelle Silva dro seg innover fra sin venstrekant og klinte til med en markkryper som gikk i mål via et Crystal Palace-bein.

Så var det duket for Haaland-show.

Etter 62 minutter hadde City beleiret Palace-boksen. Phil Foden fikk ta ned ballen og slå inn mot Haaland, som headet inn utligningen for den regjerende seriemesteren.

Byttet ut til stående applaus

Åtte minutter senere prøvde Palace igjen febrilsk å avverge da City hadde sendt mange mann inn i boksen. Denne gangen ble ballen sendt videre fra Stones og endte opp hos en mutters alene Haaland på bakre stolpe, som scoret sikkert.

I det 81. minutt viste Haaland timing, fart og styrke da han stakk fra Palace-forsvarer Joel Ward, holdt ham bak seg og scoret alene med keeper etter en fin pasning fra Ilkay Gündogan.

To minutter senere ble nordmannen byttet ut til stående applaus fra hjemmefansen, som virkelig har fått seg en ny helt.