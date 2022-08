Med spillere som Cristiano Ronaldo, Harry Maguire og nyervervingen Casemiro på banken, var det et hardt presset Manchester United fra start.

For utenom en gigantisk frippelsjanse fra Fernandes, Anthony Elanga og Christian Eriksen, var det vertene som kom til de største sjansene.

Etter hvilen var det likevel den portugisiske midtbanespilleren som sendte De røde djevlene» i ledelsen ni minutter inn i annenomgang.

Dalot slo et nydelig innlegg mot bakerste stolpe, hvor Fernandes sto helt umarkert og sendte ballen sikkert ned i hjørnet.

Hands-drama

Få minutter senere var Scott McTominay nær ballen med hånden tre ganger innenfor egen 16-meter, men både kampdommer Andy Madley og VAR-bussen mente armen hans var i naturlig posisjon.

Vertene presset på for en utligning, og pepret gjestene med skudd, men måtte til slutt innse nederlaget.

United kom fra en overraskende 2-1-serier hjemme mot Liverpool. Før det tapte de 0–4 borte mot Brentford og 1–2 hjemme mot Brighton.

Med to strake seirer står United med seks poeng på fire kamper og plasserer seg som nummer seks på tabellen.

Første gang siden 2005

Det er første gang siden desember 2005 at Ronaldo starter to strake kamper på benken. Den gangen var portugiseren 20 år og spilte også da for Manchester United. Ronaldo kom inn for Jadon Sancho etter 67 spilte minutter.

Casemiro fikk også sin debut for Manchester United da han kom inn for Elanga etter 80 minutter.

Den brasilianske midtbanespilleren gjorde overgang tidligere i uken fra Real Madrid. Ifølge Sky Sports betaler Manchester United i overkant av 60 millioner euro (589 millioner kroner) for 30-åringen.