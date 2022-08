Hovland fornøyd tross sur bogeyrekke: – Veldig oppløftende

Med en runde på to slag under par har nordmannen klatret fem plasser og ligger på delt 21.-plass med tre slag under par totalt.

Hovland lå fem slag under par for runden da han kom til det 13. hullet. Derfra og til det 16. hullet ble det tre strake bogeyer. Likevel var han ikke misfornøyd.

– Det var veldig oppløftende. Jeg spilte god gammeldags golf. Det er selvfølgelig veldig frustrerende med den rekken med bogeys, men jeg føler det var litt fortjent. Jeg er ikke presis og blir straffet for det, sa Hovland til Discovery.

– Det var deilig å sette sammen så mange gode birdiemuligheter. Hvis jeg fortsetter å spille sånn her så blir det moro fremover, fortsatte han.

Jobber mot høsten

Resultatet for turneringen er ikke topprioriteten de to neste rundene. Kun de 30 beste golferne på poengrankingen fikk innpass i den prestisjetunge turneringen. Vinneren får med seg intet mindre enn 175 millioner kroner.

– Jeg holdt på å si at jeg driter nesten i den turneringen her akkurat nå. Det er bare å prøve å finne tilbake til slik jeg spilte i dag, og spille slik jeg pleier å spille for å få en god følelse inn mot høsten, sa golfesset.

Amerikanske Scottie Scheffler leder turneringen på 19 slag under par. Landsmannen Xander Schauffele puster ham i nakken bare to slag bak, mens det er litt avstand ned til spanske Jon Rahm på tredje plass. Han ligger 13 slag under par, seks bak Scheffler.

God start

Runden startet flott for Hovland da han noterte seg for en birdie allerede på hull nummer én. Deretter fikk han en bogey på hullet etter før han slo tilbake med fire birdier på de fem neste hullene.

Det sendte ham opp i konkurranse om en topplassering i årets siste turnering på PGA-touren. En ny birdie på hull tolv styrket posisjonen hans, men deretter kom det flere slag imot.

Han måtte tåle bogey på alle de tre neste hullene, og da han ikke utnyttet det siste par fem-hullet, endte runden på to slag under par.

Turneringen avsluttes søndag.