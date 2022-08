En kvinne hevder at hun møtte George Foreman for første gang da hun var åtte år gammel, og at han voldtok henne flere ganger, inkludert på et hotell i San Francisco. Da skal hun ha vært mellom 13 og 16 år. Foreman var i 20-årene. Kvinnen hevder Foreman «groomet» henne fra hun var åtte år, skriver VG.

Den andre kvinnen sier hun var 15 år da Foremans overgrep begynte. Hun sier at faren hennes var ansatt av bokseren på det tidspunktet, og at Foreman truet med å sparke ham hvis kvinnen «ikke var samarbeidsvillig».

Foreman nekter



George Foreman (73) avviser begge de to kvinnenes anklager på det sterkeste.

«I løpet av de siste seks månedene har to kvinner forsøkt å presse millioner av dollar fra meg og min familie. De anklager meg feilaktig for å ha forgrepet meg seksuelt på dem for 45 år siden på 1970-tallet. Jeg avviser bestemt og kategorisk disse påstandene», sier han i en uttalelse.

Bokselegende

30. oktober 1974: George går i kanvasen i Zaire etter en serie slag fra Muhammed Ali i den åttende runden. Foto: Red / AP/NTB

George Foreman har vært verdensmester i tungvektsboksing to ganger, og beholdt det sist beltet til han var hele 48 år. Han har også en olympisk gullmedalje i tungvekt fra Mexico i 1968.

Mest kjent er han kanskje likevel for å være motstanderen til Muhammad Ali i den legendariske boksekampen fra 1974 som har blitt kalt «Rumble in the Jungle» Zaïre, nåværende Kongo. Foreman tapte kampen på knockout.