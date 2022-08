Kjøll om antidopingkrisen: – Ansvaret er hos Antidoping Norge

– Ansvaret i denne saken er ene og alene hos Antidoping Norge. Det er de som er ansvarlige for å sitte i førersetet for å gjennomføre det de skal gjøre, men er hindret av dette lovverket som vi utfordrer sammen, sa Kjøll til NTB på et åpent møte med pressen torsdag.

Manglende kontroller av utøvere mellom 15 og 18 år kan påføre norsk idrett store konsekvenser. I verste fall kan Norge bli nektet deltakelse i internasjonale mesterskap og miste retten til å være arrangør.

NRK har kjørt saken og avdekket at Norges idrettsforbund (NIF) har kjent til problemene i flere år.

– Vi står sterkt sammen om å få dette til. Det har vært oppe på alle møtene. Jeg er trygg på at vi får en god løsning på dette, sa Kjøll.

Antidoping Norges daglig leder Anders Solheim sier til NTB at hans fokus er å få løst saken.

– Jeg opplever at det er et felles ansvar for å finne en god løsning. Dette er ikke en sak vi kan løse alene. Jeg opplever at alle parter vil bidra til det og har gitt uttrykk for det.

– Hvor mye haster det?

– Det skulle helst vært løst i går. Det er fordi vi har mindreårige utøvere som hver eneste dag deltar i idrettskonkurranser på regionsnivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå, svarer Solheim.

Beklager

Det er en særnorsk lovtolkning som har stoppet Antidoping Norge i å teste mindreårige uten foreldrenes samtykke. Over tre år er gått siden idretten ba om en avklaring i et brev til Kulturdepartementet.

Kjøll har innrømmet at forbundet først i juni i år ble klar over konsekvensene av saken.

Antidoping Norge frykter at de i løpet av 2023 kan bli stemplet som en organisasjon som ikke er på linje med regelverket til Verdens antidopingbyrå (Wada).

– Jeg beklager at det har gått så lang tid. Det var på agendaen for mange år tilbake. At det må få dette fokuset og gå så langt for at vi skal endre noe, må man bare beklage, sa Kjøll.

Skader omdømmet

Idrettsforbundets generalsekretær Nils Einar Aas la til at man vil «se på alle muligheter for å finne løsninger på dette».

– Det viktigste nå er at kulturministeren gir uttrykk for at hun forstår at vi må handle og gjøre dette enklere. Det vil bli møter og dialog i nær framtid, sa han.

Antidoping Norges situasjon er også blitt omtalt i utlandet. Aas erkjenner at det setter norsk idrett i et dårlig lys.

– Saken har et potensial til å skade det norske antidopingarbeidet, men også vårt omdømme internasjonalt som en ledende antidopingnasjon. Derfor ønsker vi få til en endring.