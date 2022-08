Supporterne promilletestes på Glimts skjebnekamp – feilinformasjon skapte forvirring

Mange sperret opp øynene da de fikk se på Glimts nettsider at klubben informerte om at promillegrensen var på 0,05. Både VG og NRK meldte om den merkelige informasjonen fra Bodø/Glimt.

På telefon med NTB ler daglig leder i klubben, Frode Thomassen, høyt når han blir spurt om promillegrensen på 0,05. Det hele skal ha vært en misforståelse.

– Det er ikke bare våre supportere, men det er 0,5 og ikke 0,05. Vi lurte på om hvis noen hadde pusset tenner, hadde de blitt stoppet da. De sier her at det er 0,5. Med et naturlig alkoholinntak vil man få komme inn på stadion, sier en lattermild Thomassen.

Glimt vant 1-0 i det første oppgjøret mot Dinamo Zagreb i Bodø. Ved seier eller uavgjort i Kroatia vil laget kvalifisere seg til mesterligaen for første gang i historien.