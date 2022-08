Caroline Graham Hansen tar pause fra landslaget

Fakta om Caroline Graham Hansen: * Alder: 26 år (født 18. februar 1995) * Klubb: Barcelona (2019-) * Tidligere klubber: Stabæk (2010-13), Tyresö (2013), Stabæk (2014), Wolfsburg (2014-19) * Landskamper/mål: 98/44 * Utvalgte meritter med Barcelona: Tre spanske ligatitler, én mesterligatriumf og tre spanske cupgull * Wolfsburg: Tre tyske ligatitler og fem tyske cupgull * Stabæk: Én serietittel og tre cupgull * Aktuell: Fortalte onsdag at hun tar en pause fra landslaget

Fotballstjernen opplyser om avgjørelsen sin på Instagram onsdag.

«Det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Forteller det jeg nå deler med dere. Landslaget har vært en del av livet mitt siden jeg var 16 år. Jeg har vokst opp her. Fått opplevelser, minner og venner for livet», skriver Graham Hansen.

«Etter et fjorår med hjerteproblemer og nesten 50 kamper, kjenner jeg fortsatt på en fatigue som gjør at jeg må velge å lytte til kroppen. Jeg trenger hvile. Jeg trenger å få hentet meg inn», fortsetter hun.

Graham Hansen står med 98 landskamper og 44 mål.

Håper på gjensyn

Barcelona-spilleren skriver videre at å representere landslaget er det stolteste hun har gjort i sin karriere.

«Kjærligheten for landslaget kommer alltid til å bestå. Selv nå, når jeg tar en pause», heter det i meddelelsen.

27-åringen er klar på at hun ser for seg en landslagsretur på sikt.

«Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette ikke er et «takk for alt», men et på gjensyn», skriver hun.

Graham Hansens beslutning om en landslagspause kommer dagen etter at Hege Riise tok ut sin første landslagstropp. Hun erstattet Martin Sjögren i sjefsstolen etter sommerens EM-fiasko.

Hjerterytmeforstyrrelser

Riises første kamp som landslagssjef er borte mot Belgia 2. september. Deretter venter Albania fire dager senere på Ullevaal. Begge oppgjørene tilhører VM-kvalifiseringen.

Det var i november i fjor at Graham Hansen ble byttet i Barcelonas 8-1-seier over Real Sociedad. Hun hadde da høy puls og ubehag i brystet. I etterkant var Spania-proffen gjennom omfattende undersøkelser.

Undersøkelsene endte med at Graham Hansen var gjennom et inngrep for hjerterytmeforstyrrelser samme måned.