Overgangsvinduet nærmer seg slutten – disse stjernene står uten klubb

Sky Sport News har blant annet ramset opp disse spillerne som hete gratisobjekter før «silly season» avsluttes:

Edinson Cavani (35):

Klubbløs etter at kontrakten med Manchester United gikk ut 1. juli. Den tidligere målgarantisten noterte seg for kun to mål på 20 kamper forrige sesong. Overgangs-guru Fabrizio Romano skrev søndag på Twitter at Nice, Valencia og Villarreal har vært i kontakt med 35-åringen.

Willian (34):

Terminerte kontrakten med den brasilianske klubben Corinthians forrige uke. Bakgrunnen var trusler mot ham og hans familie etter dårlige resultater. Returnerte til hjemlandet i fjor etter et langt opphold i England, der brasilianeren spilte for Chelsea og Arsenal.

Andrea Belotti (28):

Forlenget ikke kontrakten med Torino etter forrige sesong. 28-åringen fikk 251 kamper og scoret 113 mål på sju sesonger og var kaptein fra 2017. Roma-trener José Mourinho har uttalte at han ønsker seg 28-åringen, men en overgang har drøyd.

Adnan Januzaj (27):

Forlot i sommer spanske Real Sociedad etter fem år. Ifølge Transfermarkt skal en retur til Premier League være mest sannsynlig, hvorav Everton skal være den heteste kandidaten, ifølge The Sun.

Marcelo (34):

Brasilianeren takket 1. juli for seg etter 15 år og 546 kamper for Real Madrid. Venstrebacken vurderte å legge skoene på hylla i sommer, men ifølge Foot Mercato skal han være ønsket av Nice.

Juan Mata (34):

Ferdig i Manchester United etter ni sesonger. Spanjolen var en viktig brikke for storklubben tidlig i oppholdet, men i de siste to sesongene ble det kun 16 kamper i Premier League. Har gjennom sommeren vært koblet til Leeds.

Diego Costa (33):

I tillegg har den spansk-brasilianske spissen og bråkebøtta Diego Costa stått uten klubb siden januar. Han hadde da tilbakelagt en mislykket sesong i Atlético Mineiro i Brasil.