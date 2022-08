Magnus Carlsen vant Champions Chess Tour-turneringen i Miami

Med to strake remiser og en seier over Praggnanandhaa kunne Carlsen slippe jubelen løs allerede før det siste partiet søndag.

– Det er litt antiklimaks å skulle spille nå. Denne kampen var veldig nervepirrende for oss begge. Jeg har ikke klart å finne rytmen i dag, men jeg håper jeg kan slappe av litt i det siste partiet, sa Carlsen til TV 2 på vei ut fra det nest siste partiet.

Carlsen spiller det fjerde og siste partiet mot Praggnanandhaa i skrivende stund.

Nordmannen ville ikke love noe magi i det siste oppgjøret, men var godt fornøyd med å ha dratt i land seieren i storturneringen.

Carlsen måtte tåle turneringens første, og eneste, tap da han møtte Jan-Krzysztof Duda fredag. Polakken vant da etter at partiet måtte avgjøres i to lynsjakkpartier.

Lørdag slo han tilbake og sikret seier over Alireza Firouzja. Det sto 2-2 etter de fire innledende hurtigsjakk-partiene. Dermed måtte igjen lynsjakk tas i bruk for å kåre en vinner. Der var nordmannen best.