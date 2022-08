Strandberg ble helt i VIF-comebacket

Seieren er deres sjette på de siste sju kampene, og gir dem viktige poeng i kampen om en topplassering. Det skiller nå åtte poeng opp til Bodø/Glimt på tredjeplass. VIF ligger på 6.-plass.

Strandbergs mål kom med ti minutter igjen av ordinær tid. Midtstopperen ragest høyest i feltet og styrte ballen mot mål. TIL-keeper Jakob Haugaard slo ballen ut, men det viste seg at ballen allerede hadde krysset målstreken.

Strandberg jublet vilt sammen med sine nye lagkamerater. På tampen fikk stopperen seg en smell mot hodet, men han kom seg på beina igjen og fullførte kampen.

– Stefan var klasse i dag, og den signeringen ser veldig viktig ut for oss, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery.

Offsidesituasjon

TV-bildene viste at Leonard Zuta skjermet for Haugaard, men offsideflagget kom aldri.

– Det er klar offside på han som står rett foran meg, men vi kan ikke gjøre noe med det nå. Det er ekstremt surt og trist at det skal gå slik, sa Haugaard.

– Dommeren vet at de har spillere som står inne med keeperen, og de klarer ikke å forberede seg på det og følge med på det under kampen. Det er to jevne lag, hvor dommeren dessverre avgjør kampen, fastlo TIL-trener Gaute Helstrup.

TIL-rekken røk

Som 18-åring var Strandberg i Vålerenga for første gang. Han spilte der fram til 2012 før ferden gikk videre til Rosenborg. Siden 2015 har sørlendingen spilt fotball i utlandet før han nylig kom tilbake til VIF.

Med tapet endte Tromsøs rekke på fire ubeseirede kamper. De kjemper for å unngå å havne under streken og har tre poeng ned til Saprsborg 08 på kvalifiseringsplass.

Tromsø tar imot Rosenborg hjemme i neste kamp, mens VIF reiser til Stavanger for å møte Viking.