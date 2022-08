Norges Orienteringsforbund opplyser om Heimdals bortgang i en pressemelding søndag.

Heimdal var landslagsløper både i orientering og skiorientering. Han gikk bort etter en tids sykdom.

Heimdal hadde til tross for sin unge alder en imponerende karriere med VM-gull i skiorientering og VM-sølv i orientering, samt et tosifret antall NM-gull på merittlista.

For et snaut år siden var han i en egen klasse under NM-uka i orientering. Der vant han mellomdistansen med to minutter, før han avgjorde stafetten dagen etter til nytt gull.

– Med Audun har norsk orientering mistet en fantastisk utøver og menneske. Audun var ikke den som ropte høyest eller tok mest plass, men med sin væremåte har han vært et stort forbilde for de rundt seg. Både i klubben Konnerud, hvor han vokste opp, og nå de siste årene i NTNUI og på landslagene, sier president i Norges Orienteringsforbund, Leif Størmer, i en uttalelse.

– Audun har betydd veldig mye for mange, og han vil bli sterkt savnet, fortsetter han.