Mol og Sørum slo tilbake – tok EM-bronsen i sandvolleyball

Det ble klart etter seier i strake sett over polakkene Michal Bryl og Bartosz Losiak (21-16, 21-17). Bronsekampen ble spilt et par timer etter at Mol og Sørum gikk på et uventet tap i semifinalen.

Stjerneduoen var nest best nesten hele veien i tresettdramaet mot 20-åringene David Åhman og Jonathan Hellvig. Svenskene vant med sifrene 21-16, 21-23, 15-13.

Det stoppet den norske rekken uten tap på 30 EM-kamper. Mol og Sørum sto med fire strake titler i turneringen før årets utgave.

Medaljekampen på Königsplatz hadde de god kontroll på. Nordmennene havnet under fra start, men slo umiddelbart tilbake og tvang fram en tidlig polsk timeout. Fra 5-3 var de aldri foran med mindre enn to poeng.

Andresettet gikk også uten store vansker for Mol/Sørum. Etter 4-3 holdt de på ledelsen helt inn.

De hadde kun én gang før møtt Bryl/Losiak. I slutten av mars i år ble det norsk seier etter tre sett i en verdenstourturnering i Mexico.

Anders Mol og Christian Sørum var inntil søndag tittelholdere i alle de store mesterskapene i sandvolleyball (OL, VM og EM), men trippelen er nå redusert til en dobbel. I juni ble de verdensmestere for første gang.