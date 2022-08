Mol og Sørum slo tilbake etter EM-sjokket: – Kult å reise hjem med bronse

Det ble klart etter seier i strake sett over polakkene Michal Bryl og Bartosz Losiak (21-16, 21-17). Medaljekampen ble spilt et par timer etter at Mol og Sørum gikk på et uventet tap i semifinalen.

– Det var gøy å dra i land bronsen. Det er en ekstremt stor forskjell på å ta en medalje og å ikke gjøre det, sa Sørum til NTB etterpå.

– Etter tapet føltes det ut som man kunne blåse i bronsekampen, men vi fikk sovet litt og fikk i oss litt mat. Vi ble vekket 40 minutter før kampen for å varme opp. Da var det bare å nullstille og «gunne» på. Jeg er ekstremt glad for at vi gjorde det, la han til.

Tidligere på dagen var Norges stjerneduo nest best nesten hele veien i tresettdramaet mot 20-åringene David Åhman og Jonathan Hellvig. Svenskene vant med sifrene 21-16, 21-23, 15-13.

Det stoppet den norske rekken uten tap på 30 EM-kamper. Mol og Sørum sto med fire strake titler i turneringen før årets utgave.

– Det fristet ikke å spille en ny kamp rett etterpå, i alle fall ikke etter kun to timer. Det var ganske beinhardt, sa Mol om følelsen etter semifinaletapet.

Kontroll

Bronsekampen på Königsplatz hadde de god kontroll på. Nordmennene havnet under fra start, men slo umiddelbart tilbake og tvang fram en tidlig polsk timeout.

Fra 5-3 var de aldri foran med mindre enn to poeng.

Andresettet gikk også uten store vansker for Mol/Sørum. Etter 4-3 holdt de på ledelsen helt inn.

– Det er kult å reise hjem med en bronse etter at vi nesten ikke stilte opp i turneringen for en uke siden, understreket Sørum.

Trippel ble dobbel

Han viste til at Mol nylig slet med halsbetennelse og kom svekket til EM-festen i München.

De hadde kun én gang før møtt Bryl/Losiak. I slutten av mars i år ble det norsk seier etter tre sett i en verdenstourturnering i Mexico.

Anders Mol og Christian Sørum var inntil søndag tittelholdere i alle de store mesterskapene i sandvolleyball (OL, VM og EM), men trippelen er nå redusert til en dobbel. I juni ble de verdensmestere for første gang.