Det var lite som stemte for Mol/Sørum i München. Norges stjernepar så slitne ut og kom aldri helt opp på toppnivå. Feilene florerte i sanden på Königsplatz.

– De pusher hele veien på servene, og kjemper oss ut av rytmen. Vi er nære på mange ganger, men vi får ikke noe flyt i spillet vårt, sa en skuffet Christian Sørum til NRK etter semifinaletapet.

20-åringene David Åhman og Jonathan Hellvig vant semifinalen etter et tresettdrama med 21-16, 21-23, 15-13. Tidligere i uken var rollene motsatt (norsk seier i puljespillet).

– Det føles helt utrolig. Vårt første mål i mesterskapet var å komme oss videre fra gruppespillet. Plutselig har vi kommet hele veien hit. Vi har gått inn i hver kamp med innstillingen om at vi har alt å vinne, sa en strålende fornøyd svensk duo til NRK etter at finalebilletten var sikret.

EM-tapet var det første for Mol og Sørum siden kvartfinaleexiten i 2017. Det var slutt etter 30 kamper som ubeseiret og fire gull på rappen i turneringen.

I ettermiddag spiller de bronsekamp mot polakkene Michal Bryl og Bartosz Losiak.

Redusert

Mol/Sørum er tittelholdere i alle de store mesterskapene i sandvolleyball (OL, VM og EM), men trippelen blir nå redusert til en dobbel. I juni ble de verdensmestere for første gang.

Norge hadde initiativet fra start, men mistet helt grepet halvveis ut i åpningssettet. 10-7 ble til 10-10, og derfra og ut var de norske på defensiven.

Verken servene eller blokkene satt ikke som de pleier. Mol og Sørum så preget ut i solskinnet foran fulle tribuner, der motstanderen fikk klart størst oppbakking.

– Det var tungt, og vi klarer ikke helt å få tak på dem. Vi må virkelig kjempe for hvert eneste poeng. Sverige spiller en kjempegod kamp i dag, så gratulerer til dem. Vi kommer til å ha mange «stygge» kamper med dem fremover, fortalte Anders Mol etter kampen.

Mol slet nylig med halsbetennelse og kom svekket til EM. Det var særlig synlig i starten på München-mesterskapet.

Kviknet til

Det så ille ut for Norge også i andresettet. Åhman og Hellvig spilte seg til 9-5 og øynet seier i strake sett, men i siste liten kviknet det norske laget til.

Mol/Sørum er kjent for å være seige under press, og det fikk vi et nytt eksempel på.

Svenskene misbrukte matchballen på 21-20. Det skulle de få svi for, men holdt seg i tet gjennom hele tredje sett og tok en underdogtriumf.